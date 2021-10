Caen. Le candidat PS Gilles Déterville renonce à la 1ere circonscription du Calvados

Gilles Déterville ne sera pas candidat à la 1ere circonscription du Calvados. Le conseiller départemental a justifié son choix en arguant que son parti est "loin de l'esprit du discours du Bourget (discours de campagne phare du candidat Hollande en janvier 2012), au fil des ans de ce que sont les fondamentaux de la gauche et du Parti socialiste, c'est-à-dire la recherche constante de plus de justice sociale et d'égalité réelle. À cette désorientation, s'ajoute ces dernières semaines une surenchère dans le bal des ego à gauche qui est en train, si rien ne change, de la pulvériser et de rendre très aléatoire sa présence au second tour."

Éric Vève seul candidat

Considérant que son parti va mal, l'ex candidat a par ailleurs déploré "l'incohérence de décider de nos candidats aux législatives alors même que l'on ne sait pas encore qui portera, et sur quelle ligne, nos espoirs lors des Présidentielles du printemps."

Le socialiste Éric Vève, également élu départemental se retrouve donc seul candidat socialiste dans cette circonscription. Même si l'annonce officielle de sa candidature n'est en soit pas actée. Gilles Déterville reste bien évidemment conseiller départemental du Calvados.

