Bus. À Rouen, des bus et métros plus fréquents pour faire ses courses de Noël

La ville de Rouen (Seine-Maritime) vient d'annoncer qu'à l'approche des fêtes, elle augmentait la fréquence des transports vers le centre-ville. Jusqu'à deux fois plus de bus seront mis en service sur les lignes Teor et Fast les week-end du samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016, samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016, samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 et même le samedi 24 décembre 2016.

Dans le détail :

Le métro passera toutes les 7 minutes le dimanche entre les stations Boulingrin et Saint-Sever l'après-midi.

entre les stations Boulingrin et Saint-Sever l'après-midi. Deux fois plus de Teor sur l'ensemble des lignes, soit un passage toutes les quatre minutes entre les stations CHU Charles Nicolle et Mont-Riboudet l'après-midi le dimanche.

sur l'ensemble des lignes, soit un passage entre les stations CHU Charles Nicolle et Mont-Riboudet l'après-midi le dimanche. Deux fois plus de lignes Fast, soit un passage toutes les 12 minutes sur les lignes F1, F2 et F3 le dimanche après-midi et un passage toutes les 35 minutes sur les lignes F4 et F5.

Quant aux centres commerciaux, ceux des Docks76 et de Saint-Sever seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre 2016. Certains commerces sont ouverts dès le dimanche 4 décembre 2016.

Plus d'informations sur le site du réseau Astuce.

A LIRE AUSSI.

A Rouen, moins de fraudes et des Teor plus réguliers sur la ligne 1

Les trois grands challenges de la SNCF en Normandie