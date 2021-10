« la semaine nationale de l?artisanat » à partir de la semaine prochaine avec, c'est une première un grand jeu avec Normandie fm pour gagner des nombreux cadeaux offerts par les artisans

Ils sont bouchers, maçons, fleuristes, horlogers, chauffeurs de taxi ? et ils font touts partie de la même entreprise ? la plus grande entreprise de France : L?artisanat !

L?Orne compte 4700 entreprises artisanales, qui participeront à partir de la fin de semaine prochaine à : « la semaine nationale de l?artisanat », qui a été présentée cet après-midi ? dans l?Orne, le secteur crée 100 emplois nouveaux, tous les ans !

Au programme :

Concours de dessins dans les classes de CM1/ CM2, concours photo ouvert à tous, et ? c?est une première : un grand jeu radiophonique, sur tout le département de l?Orne, en partenariat avec Normandie FM.

