Les Caennais vont pouvoir choisir à quoi ressemblera leur future ligne de tramway. Caen la mer a dévoilé, mardi 29 novembre 2016, les trois projets qui ont été retenus. Un vote par internet aura lieu du 5 au 18 décembre 2016.

"Ce qu'on veut, c'est donner une entité normande au tramway. Les utilisateurs doivent être fiers du matériel urbain", explique Rodolphe Thomas, vice-président de la Communauté d'agglomération de Caen la mer.

Résultats à Noël

Trois designs ont été retenus. Le premier est axé sur la sérénité. "On voulait lui donner une identité maritime, en partant du sable et du galet", explique Xavier Allard, directeur design chez Alstom France. La couleur proposée est un beige, très léger.

Le second design propose, lui, "une vision moderne et technologique, comme le souligne Xavier Allard. C'est un projet très simple, très sobre, qui permettra de redécouvrir la ville avec une des surfaces vitrées les plus larges possible." La couleur proposée est blanche.

Enfin, le troisième design est sensiblement le même que le second, à une exception près: la couleur, qui est un gris métallisé, qui permet un phénomène de reflet.

Le résultat final devrait être connu pour Noël.

Du côté des caractéristiques, le tramway pourra transporter 210 passagers (contre 130 actuellement), sera éclairé à 100 % par des LED qui permettent des économies d'énergies, et sera doté de ports USB, permettant aux usagers de recharger leurs appareils électroniques, comme leurs téléphones portables. C'est une première en France.

Pour voter : www.design.tramway2019.com (le site n'est pas encore accessible, et le sera à partir du 5 décembre)

