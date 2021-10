Cherbourg . Manche : avis favorable pour les fermes pilotes hydroliennes dans le Raz Blanchard 

Les projets d'installation de deux fermes hydroliennes pilotes dans le Raz Blanchard au large de la pointe nord-ouest du Cotentin (Manche) retenus en décembre 2014 ont obtenu l'avis favorable des commissions d'enquête publique.

Un projet de 11 hydroliennes

Mené par EDF et DCNS, "Normandie Hydro" prévoit 7 hydroliennes de 16 mètres de diamètre, à 3,5 km de Goury, à une trentaine de mètres de profondeur, sur une surface de 28 hectares.

L'autre projet baptisé "Nepthyd", mené par Engie et Enedis avec Alstom, prévoit 4 hydroliennes de 18 mètres de diamètre sur 17 ha.

Satisfaction des collectivités dans le développement des énergies propres

Une étape supplémentaire et un nouveau motif de satisfaction pour les trois collectivités investies au soutien du développement des Énergies Marines Renouvelables.

Le Raz Blanchard détient le premier potentiel hydrolien de France et d'Europe et Cherbourg a tous les atouts pour devenir le centre névralgique du développement de l'hydrolien, ont déclaré Hervé Morin, Président de la Région Normandie, Philippe Bas, Président du Conseil départemental de la Manche et Benoît Arrivé, Maire de Cherbourg.

Début des installations en 2017 et 2018

Les premières installations des fermes pilotes pourraient débuter en 2017 pour EDF et en 2018 pour Engie, chacun des deux industriels estimant à 2 ans la durée des travaux. Les premières fermes commerciales pourraient voir le jour à l'horizon 2020/2021, en France.

