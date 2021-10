Caen. Caen: E-TUDE, une plateforme numérique ludique conçue pour les collégiens

Vendredi 25 novembre 2016, une nouvelle manière d'apprendre et réviser en s'amusant, " E-TUDE ", une plateforme numérique, a été testée par une partie des élèves du Collège Hastings, à Caen (Calvados).

Il s'agit de la plateforme numérique "e-tude", proposée par le Conseil départemental depuis octobre 2016. Tous les collèges publics du Calvados peuvent déjà en bénéficier. 4000 "comptes-élèves" ont été créés. Et en 2017, les établissements privés seront concernés.

Accès à tout moment et gratuit

Auparavant nous offrions un dictionnaire aux élèves de sixième et nous avons choisi d'opter désormais pour un outil qui corresponde plus à leurs souhaits, explique Mélanie Lepoultier, conseillère départementale. Ils ont une vraie habitude des usages numériques. "E-tude" est un service en ligne gratuit pour l'aide aux devoirs, la recherche documentaire qui se compose de cours, de quiz et jeux avec auto–correction, de vidéos, d'un outil de planification des révisions et d'un accès à Universalis Junior, une encyclopédie sur internet. Tous les supports numériques sont basés sur les programmes de l'Éducation nationale du CM2 à la troisième. L'accès se fait à partir de n'importe quel support (tablette, ordinateur, téléphone).

Il suffit pour l'enfant de se connecter à l'ENT (environnement numérique de travail) de son collège via une icône " E- TUDE " ou au site de la plateforme si son collège ne dispose pas d'un ENT pour utiliser ce nouveau service.

Pratique. Plateforme numérique " E-TUDE ", accessible 7j/7 et 24h/24 ici.

