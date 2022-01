Caen. Caen : une classe "Ecritures" à horaire aménagé ouvrira à la rentrée prochaine

Cette classe expérimentale "Ecritures" du collège Jean Moulin de Caen (Calvados) sera mise en place dès septembre prochain. Sur le même principe que les classes à horaires aménagées en musique, danse, théâtre, art plastique ou sport, elle sera ouverte sur la base du volontariat aux élèves de quatrième pour un cycle de deux ans.

Des scénarios de film aux romans

Les élèves seront accompagnés à hauteur de 2 heures par semaine par une équipe enseignante de l'établissement, mais aussi de l'IMEC (Institut-Mémoires de l'Edition Contemporaine) et de différents écrivains. Ce jeudi 25 mars 2019, des élèves de 5ème, futurs concernés par l'ouverture de cette classe, ont participé à un premier atelier dans le CDI de leur établissement. Ils seront familiarisés avec ce projet jusqu'à juin. Le but : découvrir toutes les modalités d'écriture, du conte, aux romans, en passant par la nouvelle, comme l'explique Denis Rolland, recteur de l'Académie de Caen :

Denis Rolland, recteur de l'Académie de Caen Impossible de lire le son.

Pour Johary Ravaloson, écrivain malgache qui sera le premier à accompagner cette section lors du premier semestre de l'année scolaire 2019-2020, il s'agit aussi de mêler écriture et lecture, pour des générations souvent collées à leurs écrans.

Johary Ravaloson, écrivain et premier collaborateur Impossible de lire le son.

"Redonner le goût des livres"

En partant de jeux et "d'échauffement", les élèves vont écrire, au fur et à mesure, leur propre histoire. Johary Ravaloson, par exemple, prévoit de le faire sur des nouvelles de 3 à 5 pages. Les nouvelles seront publiées et à découvrir dans l'ensemble du collège. "Ramener les enfants au bonheur de la lecture et à la maîtrise des choses", c'est aussi l'objectif de cette nouvelle classe, selon Denis Rolland. "On n'enlève rien aux professeurs. On ajoute à ceux qui le souhaitent une capacité à élaborer et distinguer les écritures. Ça va être complémentaire aux cours de Français ou même d'histoire-géographie". Un à deux groupes seront formés en fonction du nombre d'inscrits.

