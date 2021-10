Caen. Restos du Coeur : nourrir mais pas seulement !

Fondée en 1985 l'association des Restos du Coeur continuent de servir des repas à ceux qui sont dans le besoin. Ce vendredi 24 novembre 2016, au centre de Mondeville (Calvados), les bénévoles s'activent au service des plus démunis. Si, fidèles à la volonté de leur illustre fondateur, ils donnent "pour l'hiver à manger et à boire", l'association propose aussi un grand nombre d'aides.

Jean-Pierre Leclercq responsable "Ressources Humaines" de l'association dans le Calvados précise qu'ils peuvent compter "sur 700 bénévoles qui accompagnent nos 8 700 bénéficiaires du département".

Pour le bénévole, cette campagne promet d'être compliquée. "Nous observons un accroissement considérable des demandes, et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles supplémentaires".

Mais plus que de fournir des repas, l'association intervient aussi sur plusieurs domaines.

Des accueils et ateliers multiples

"Ce n'est parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde." disait Coluche. En effet l'homme a faim et soif mais pas seulement de nourriture et d'eau. C'est pour cela que les bénévoles proposent plusieurs services et ateliers dont voici les principaux :

Les Ateliers

Restos Bébés du Coeur

Ateliers Coiffure

Ateliers Cuisine

Soutien social

Accès au droit et à la justice

Accès à la santé

Conseils budgétaires

Soutien scolaire

Aide au départs en vacances

Le comptoir : centre du dispositif

Ces ateliers et ce soutien social sont là "pour répondre à des besoins spécifiques" précise Jean-Pierre Leclercq accoudé au comptoir installé dans le centre du dispensaire. Ce bar est le lieu central du dispositif. Un endroit ou les bénéficiaires peuvent prendre un café, déguster un croissant et "permettre aux bénévoles d'identifier les problèmes et de les traiter en amont". Un comptoir pour évacuer ses soucis? Cela ressemble bien à la personnalité de Coluche. Mais un comptoir où personne ne vient noyer ses problèmes. Plutôt un endroit pour les résoudre.

L'association crée par Coluche recherche encore des bénévoles dans le Calvados, si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact à l'adresse ci-dessous. Les Restos du Coeur 28 Rue Gaston Lamy 14120 Mondeville 02.31.35.50.90

