Des éclaircies vont se développer au cours de cette matinée... même sous un ciel encombré de nuages, l'après midi devrait être plutôt agréable... T° de 6 à 12°

Météo France relevait ce vendredi matin...6°7 à L?Aigle et à Mortagne, 7°5 à Argentan et Alençon... un maximum de 8° à Flers ......

Sous un ciel couvert ce matin, les nuages peuvent provoquer ici ou là, deux ou trois gouttes de pluies.... en matinée, les nuages vont se morceler.... Le ciel va devenir plus lumineux au fil des heures.... des éclaircies vont se développer cet après midi notamment.... mais le ciel restera encombré de nuages.... les T° maxi grimperont jusqu?à 10 / 12° !



La tendance de notre week-end... samedi, un soleil voilé le matin, l?après midi deviendra nuageux.... dimanche, un ciel gris et couvert avec de faibles pluies intermittentes... T° de 4 à 14°

