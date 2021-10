C'est un hymne à l'amour fraternel qu'adresse Zachary Oberzan avec son spectacle Your brother. Remember? qu'il présentera à la chapelle Saint-Louis à Rouen (Seine-Maritime) du 5 au 7 décembre 2016.

Seul sur scène, avec pour seuls supports une guitare, un écran vidéo et sa voix, Zachary narre son admiration pour Jean-Claude Van Damme, qu'il partage depuis l'enfance avec son frère, détruit par la toxicomanie. Il les lie et mélange les images d'enfance et leur version modernes.

Souvenirs d'enfances

Adolescents, le performeur américain et son frère Gator tournaient en Super 8 pour leur plaisir un remake de leur film culte : Kickboxing. Vingt ans plus tard, accidenté par la vie, Gator parvient à reprendre le cap après une cure de désintox et quelques passages en prison alors que Zachary Oberzan a mené une brillante carrière artistique.

Avec la complicité de son frère, à 20 ans d'intervalle, Zachary joue et filme à nouveaux les même scènes: deux versions successives qui, non sans humour évoquent le temps qui passe et les blessures de la vie. Il dresse un récit intime dans lequel la fascination pour l'acteur n'est qu'un prétexte car ce spectacle est un témoignage d'amour mais aussi une véritable catharsis pour l'auteur et son frère.

Pratique. Du 5 au 7 décembre à 20h. Chapelle Saint-Louis à Rouen. Tarifs 3 à 15€. Tel. 02 32 76 23 23

A LIRE AUSSI.

En appel, le couple aux 271 oeuvres de Picasso évoquent un don

Normandie : José Mizrahi, juif aux parents déportés pendant la guerre, raconte la vie de ses sauveurs