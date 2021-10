Tourville-sur-Odon. Calvados. Trafic de cannabis démantelé : cinq condamnations

Le jeudi 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé cinq hommes mis en cause dans un important trafic de cannabis dans le département du Calvados.

Impressionnante culture de cannabis

L'affaire débute en octobre 2016 par un banal contrôle routier, à l'occasion duquel un jeune homme est détecté positif au contrôle de stupéfiants. Une perquisition est alors effectuée à Tourville-sur-Odon, au nord-ouest de Caen, chez l'ami qui l'héberge.

Une importante culture de cannabis y est découverte.

4000 euros d'investissement

Il s'agit de trois chambres de culture, de ventilateurs, de lampes, d'extracteurs d'air, de systèmes d'arrosage, de boutures, ainsi que de 800 g d'herbe de cannabis et d'argent liquide. On peut se procurer ce matériel servant à cultiver des plantes exotiques dans un magasin de jardinage. Dans ce cas, l'investissement a coûté 4000 euros.

Le "jardinier" revend pour 2000 euros par mois et réalise alors un bénéfice de 600 euros. Son colocataire est l'un de ses plus gros clients.

Des "cultivateurs" bien organisés

D'une seconde perquisition chez l'un de leurs amis, résulte la même découverte. Lui, avoue un bénéfice mensuel de 1200 euros.

Un autre jeune homme reconnaît quant à lui être un intermédiaire et livrer les "clients", prenant au passage sa commission.

Le trafic est important, il recouvre plus de 300 contacts habituels et occasionnels. Les "cultivateurs" sont organisés et tiennent des fichiers et une comptabilité précise. Durant l'enquête, ils se sont montrés coopératifs.

Un dossier particulier

La procureure reconnait que ce dossier est particulier, chacun des cinq prévenus assumant ses responsabilités, quatre d'entre eux n'ayant d'ailleurs aucun antécédent judiciaire.

Ils ne présentent pas le profil habituel des trafiquants, le plus souvent désocialisés.

Chaque plante portait un nom

Pour la défense, ils se sont mis à cultiver pour ne pas acheter, et ils ont été dépassés, produisant plus que de raison.

Ils ignoraient d'ailleurs la réelle valeur marchande de leur production. C'était devenu une passion, chaque plante portant un nom. Tout cela était fait dans un état d'esprit bien particulier.

Quatre d'entre eux sont condamnés à de la prison avec sursis, de 4 à 18 mois. Le cinquième, T. R., ayant un casier judiciaire écope de 24 mois de prison dont 10 mois ferme. Les scellés sont évidemment confisqués.

A LIRE AUSSI.

Normandie: trafic de drogue démantelé dans la région du Havre

Calvados : il cultive du cannabis chez son père… avec l'accord de celui-ci

Cocaïne volée au "36": vers le procès de cinq policiers

Calvados. Il cultive du cannabis dans sa chambre à des fins thérapeutiques