L'Agenda en Normandie : jeudi 1er décembre

MANCHE

A l'approche de Noël, venez découvrir de nombreux artisans et producteurs locaux qui se feront un plaisir de vous présenter leurs produits au salon de la Gastronomie et l'Artisanat à la Haye Pesnel. C'est samedi et dimanche Salle du Pays Hayland. Buvette et tombola sur place, l'entrée est gratuite.

Comme chaque année, le comité des fêtes de Saint Jean Le Thomas vous propose son marché de Noël où artisans et associations vous présentent leurs idées cadeaux ou autres pour les fêtes de fin d'année. Rendez-vous dimanche à l'espace Auriac de 10h à 18h.

CALVADOS

En temps normal, le château de Saint-Germain-de-Livet est déjà magnifique. Alors, imaginez à l’époque des fêtes ! Un cadre enchanteur pour un spectacle jeune public et un feu d’artifice, pour tous, sur une musique du XIXème siècle ce dimanche. L’occasion également d'entrer dans le château, en visite libre ou guidée, au choix.

L'hippodrome de Deauville-La Touques, vitrine emblématique de pur-sang par la sélection de haut niveau qu'offrent les célèbres ventes de yearlings organisées par Arqana est à l'honneur dès samedi. Assistez à une vente d'élevage à l'établissement Elie de Brignac à Deauville. Plus d'infos sur arqana.com.

ORNE

Dans le prolongement du festival « le Dédé fait son ciné » et de son concours de courts métrages, l’association « Les hommes fourmillent » et ses partenaires organisent en décembre la deuxième édition de l'évènement "Fait courts !!! ... le court métrage dans tous ses états!" Au menu de cet évènement : une exposition ART FORAIN de David Ferré pour découvrir l'histoire du cinéma d’animation ; un marathon du court métrage de 72h non stop pour réaliser un court de sensibilisation à la santé environnementale ou encore, le « jour le plus court » : des projections de court métrages pour célébrer le passage dans l’hiver.

Participez au téléthon tout ce week end à Domfront en Poireau. Vendredi: ventes au marché, course du muscle et soirée zumba à 20h30. Samedi : massages toute la journée, concours de belote à 14h, dîner dansant à 20h30. Dimanche : loto à 14h et rando à 14h.