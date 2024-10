Primaire en Normandie : notre live

Réaction de Jean-François Bures, vice-président Les Républicains du Département de Seine-Maritime, soutien de longue date de François Fillon :

"Cette victoire, franche et massive, était absolument nécessaire pour rassembler et porter le projet de François Fillon. Ce résultat montre bien ce que souhaite l'électorat de la droite et du centre : changer de logiciel et non pas faire des réglages et surtout, se poser en contrepoint absolu de ce qu'on vient de vivre pendant cinq ans."

L'élu en appelle, comme tous ce soir, au rassemblement : "Je souhaite un grand rassemblement autour des lignes fortes du projet de François Fillon. Il est ouvert sur l'idée d'un grand rassemblement mais il faut adhérer à son projet !" Autrement dit, François Bayrou est le bienvenu mais s'il se met au diapason des idées du nouveau leader de la droite et du centre.