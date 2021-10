Affaire Dany Leprince : le parquet souhaite un nouveau procès. Décision le 6 avril

Rebondissement dans l?affaire du quadruple meurtre de la Sarthe :

Le parquet général a demandé jeudi, à la Cour de Révision : d'annuler la condamnation à perpétuité de Dany Leprince ? prononcée il y a 14 ans ? pour le quadruple meurtre de son frère, de sa belle-s?ur, et de ses nièces, Sandra, 10 ans, et Audrey, six ans, à Thorigné-sur-Dué

L'avocat général a très clairement évoqué les charges qui pèsent sur l'ex-femme de Dany Leprince, Martine Compain ? il ordonne la tenue d'un nouveau procès, pour examiner les nouveaux éléments apparus dans cette affaire.... décision : le 6 avril !

