Saint-Pierre-sur-Dives. Près de Saint-Pierre-sur-Dives, on produit du vin normand

Si Gérard Samson était un poisson, il serait très certainement une espèce de saumon. Comme ce poisson qui se fait de plus en plus rare, il fait partie de ceux qui nagent à contre-courant. Mais plutôt que d'évoluer dans l'eau, son milieu naturel serait plutôt le vin. Il est en effet l'exploitant du domaine viticole "Les Arpents du Soleil" à Grisy en bordure de Saint-Pierre-sur-Dives. Le viticulteur passionné sera également à Paris pour le Salon des vignerons indépendants qui rassemblera 980 vignerons de toute la France au Parc des Expositions de Paris situé Porte de Versailles du 24 au 28 novembre 2016.

Vendanger en Normandie, c'est possible ?

Faire pousser des vignes nécessite pourtant un climat et un sol particulier. La Normandie peut s'y prêter?

Vous exposerez pour la 4e fois au Salon des vignerons indépendants. Pourquoi?

Cépages "chardonnay", "sauvignon", "melon de Bourgogne", et "Muller-Thurgau", ou encore "pinot gris" et "pinot noir" sont au rendez-vous pour vous proposer une gamme de quatre vins différents (trois blancs et un rouge). Les Arpents du Soleil produisent une bagatelle de 30 000 bouteilles par an. On prévient les plus grands amateurs : le format de la bouteille est de 50 cl et non les 75. Ce sont donc à proprement parler des flacons plutôt que des bouteilles.

Un vigneron indépendant dont les vins sont disponibles chez les enseignes "Nicolas".

