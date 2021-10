Du jeudi 17 au dimanche 20 novembre 2016, la 17e édition d'EquiSeine a rempli le Parc Expo de Rouen (Seine-Maritime) avec son concours de saut d'obstacles.

Des Français bien placés

Parmi les épreuves reines, certains Français se placent sur les podium. Lors du prix de la Ville de Rouen CSI3* 140, le Suisse Werner Muff sur Cosby se place 3e, l'Italien Luca Maria Moneta et Bonheur S sont 2e et le Français Guillaume Foutrier sur Tchin de La Tour remporte le prix.



Le Grand Prix de la Région Normandie CSI3* 150 est remporté par le Néerlandais Wout-Jan Van der Schans sur Capetown devant le Français Timothée Anciaume et Kiamon, puis sur la troisième marche monte le Colombien Dayro Arroyave sur Adèle.

Le samedi 19 novembre 2016, l'épreuve phare de la Puissance n'aura pas égalé le record précédent de 2,23m. Mais le Belge Christophe Vanderhasselt sur Edel Vitseroel a tout de même atteint 2,20m et battu son record personnel, loin devant deux autres de ces compatriotes, José Thiry sur Cyrano d'Orbri et Thierry Goffinet sur Effect van den Bisschop.

Dans le concours HandiSport, Prix de la Société Générale, c'est Zoé Grand sur Telk de Toscane qui remporte l'épreuve devant Damien Paumier sur Sunshine et Manon Henry sur Quizz du Thot.

Une étoile de plus

Avec le succès de cette première édition indoor, les organisateurs d'EquiSeine sont prêts à recommencer leur concours en indoor mais en visant plus haut encore avec un concours 4*. Pour l'évènement, 4* signifiraient des épreuves mieux dotées et des cavaliers encore plus nombreux.

