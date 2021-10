Primaire de la droite et du centre: Bruno Le Maire a voté à Évreux

Foule des grands jours à la mairie d'Évreux (Eure) ce dimanche 20 novembre 2016. Dans la file des participants à la primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire patiente pour porter lui aussi sa voix au scrutin.

"Je suis heureusement surpris par cette mobilisation"

Entre deux poses photo pour les journalistes et les Ebroïciens, ravis de voir leur candidat au bureau de vote, Bruno Le Maire se félicite de voir autant de monde. "On s'est mobilisé absolument partout, la droite et le centre sont en train de réussir leur pari pour la primaire", assure-t-il. "Je suis heureusement surpris par cette mobilisation, cela va donner à notre candidat désigné la semaine prochaine une force politique considérable pour battre la gauche en 2017".

Bruno Le Maire a patienté plus d'une demi-heure pour voter. Une attente qu'il a partagée avec son épouse Pauline, mais aussi le maire (Les Républicains) de la ville, Guy Lefrand, qui assure avoir "bien évidement voté pour Le Maire".

"Je suis toujours confiant"

Sous les crépitements des flashs, le député de l'Eure sort finalement de l'isoloir et dépose son bulletin dans l'urne.

Interrogé sur sa confiance dans les résultats de ce soir, Bruno Le Maire botte toutefois en touche. "Je suis toujours confiant, dit-il en souriant. Ce sont les électeurs qui décident et je suis très heureux aujourd'hui de voir que l'aboutissement de ce processus de plusieurs mois est un succès".

A LIRE AUSSI.

Primaire à droite: les 5 moments forts du 2e débat télévisé

Primaire à droite: le vote commence hors de l'Hexagone

Primaire de la droite: les candidats lâchent leurs coups

Primaire à droite: premier round à suspense

Primaire: Fillon veut déjouer le duel entre Juppé et Sarkozy