Sarkozy juge "indigne" une question sur Takieddine

"Quelle indignité!", a lancé Nicolas Sarkozy. "Nous sommes sur le service public, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur?", a-t-il demandé.

Mardi matin, dans un entretien diffusé par Mediapart, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, mis en examen dans le dossier Karachi, assurait avoir transporté fin 2006-début 2007 entre la Libye et la France trois valises contenant cinq millions d'euros en espèces. Des fonds qu'il dit avoir remis une fois à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et candidat, et les deux autres fois à son directeur de cabinet de l'époque, Claude Guéant.

Depuis lors, le sulfureux homme d'affaires a été entendu, mardi et jeudi, en audition libre par les enquêteurs de l'office anticorruption de la police judiciaire (Oclciff) à Nanterre. Il a "confirmé" devant les enquêteurs avoir remis des valises d'espèces à Nicolas Sarkozy et son camp avant la présidentielle de 2007, sans toutefois prouver que l'argent était destiné au financement de la campagne.

L'ancien chef de l'Etat a opposé mercredi un démenti formel à ces accusations, dénonçant "une manoeuvre nauséabonde pour interférer dans la primaire de la droite et du centre" en vue de la présidentielle de 2017 à quelques jours du premier tour de la primaire.

Début septembre, une crise avait secoué France 2 pour savoir s'il fallait diffuser avant ou après la primaire de la droite un documentaire sur l'affaire Bygmalion dans laquelle Nicolas Sarkozy est mis en examen, et pour laquelle le parquet a demandé son renvoi en procès.

Autre candidat, Bruno Le Maire avait indiqué jeudi matin que les accusations de M. Takieddine n'avaient pas à être abordées jeudi soir dans l'ultime débat télévisé avant le premier tour de la primaire.

A LIRE AUSSI.

Financement libyen: Takieddine entendu par la police

Takieddine affirme avoir remis 5 millions d'euros à Sarkozy

Primaire à droite: 2e débat télévisé entre les sept candidats

Primaire de la droite: ultime débat avant le premier tour

Primaire: Juppé se rend sur la symbolique dalle d'Argenteuil