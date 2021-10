XV de France: une charnière Machenaud-Doussain contre l'Australie

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a titularisé jeudi une charnière formée de Maxime Machenaud et Jean-Marc Doussain, et les ailiers d'origine fidjienne Virimi Vakatawa et Noa Nakaitaci, pour affronter l'Australie samedi au Stade de France dans le cadre des tests de novembre.