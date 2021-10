Michelle Williams incarnera Janis Joplin au cinéma

Un film consacré à la chanteuse Janis Jpolin est en cours de préparation. Nous savons désormais qui l'incarnera à l'écran: ce sera Michelle Williams. Celle qui a été révélée au grand public pour son rôle de Jennifer Lindley dans Dawson a aussi joué notamment dans Le secret de Brokeback Mountain et My Week with Marylin. Elle est une grande fan de la chanteuse décédée d'une overdose d'héroïne à 27 ans.

Ce film s'appellera "Love, Janis", et sera basée sur la correspondance qu'entretenait la star avec sa soeur et dont celle-ci a gardé les lettres. Ces lettres ont déjà été à l'origine d'une comédie musicale et d'un documentaire.