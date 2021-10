CINEMA Les Trolls, l'animation positive

Aujourd'hui je vous parle du film d'animation Les Trolls avec les voix françaises de Louane et M Pokora.

Ce film s'inspire des petites poupées aux grands cheveux créées dans les années...50 ! Mais c'est dans les années 80-90 qu'elles connaîtront leur heure de gloire, et qu'elles auront donc marqué ma génération. Le point commun entre ces poupées et le film ? Leurs cheveux et aussi dans une certaine mesure leur apparence. Excepté cela, tout est à découvrir ! Ils sont tout de suite très attachants : un peuple qui vit pour faire la fête, passer du bon temps ensemble et se motiver les uns les autres c'est super ! Mais malheureusement ils ont des ennemis, qui compte les dévorer pour avoir eux aussi du bonheur. Un peu sauvage ! Le film est une mission de sauvetage orchestrée par Poppy, la princesse des Trolls qui veut sauver ses amis capturés par les méchants Trolls.

Le dessin est coloré et chatoyant, la musique est au top, l'emballage est donc un régal pour les petits et grands. Mais j'ai aussi apprécié l'histoire. Ce film met en avant la solidarité , l'acceptation de soir, le courage et la joie. Une bonne morale que vous serez ravis de partager avec vos enfants.

Les Trolls est un film d'animation réussi, qui fait un bien fou et qui fera plaisir aux enfants comme aux adultes. La bande-originale est très bien réussie, avec Can't stop the feeling qui vous aura marqué sur Tendance Ouest , repris à l'écran par Louane et M Pokora. C'est à voir en ce moment, au cinéma.