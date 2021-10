Rouen. Voyage: cet hiver, les Rouennais cherchent le soleil

La grisaille automnale qui gagne la Normandie en ce mois de novembre donne sans aucun doute des envies de soleil aux Rouennais. Géraldine, de l'agence Périer Voyages à Rouen (Seine-Maritime) l'assure : la destination phare de cette saison, ce sont les Canaries. "De plus en plus de clients sont demandeurs de ce refuge au soleil, tout proche puisqu'à seulement quelques heures de vol d'ici".

Les îles toujours à la mode

De façon générale, les îles font toujours rêver. Parmi les grands classiques de ses destinations phares, Géraldine cite "l'île Maurice, la Réunion" mais aussi "une croisière entre Deauville et Cuba", que l'agence propose exceptionnellement. Depuis Deauville (Calvados), les vols vers les Antilles connaissent eux aussi leur petit succès chez les voyageurs plus pressés d'arriver.

Un coin dépaysant au bout du monde

Pour les plus aventureux de ses clients, la Thaïlande est la grande tendance du moment. Le Mexique attire lui aussi pour son soleil et sa chaleur. Et si vous êtes en quête d'originalité et d'un véritable dépaysement, Géraldine conseille une destination encore méconnue : le Zanzibar, archipel de Tanzanie. "C'est une petite île du bout du monde, un coin vraiment dépaysant de l'Afrique".

Et que les inconditionnels de la neige et éternels fans du Père-Noël se rassure, la Laponie reste elle aussi très tendance cette année.

