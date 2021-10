Caen. Vacances: quelles sont les destinations préférées des Caennais?

Mais où partent donc les Caennais en vacances? Certaines tendances se dégagent comme l'explique Océane de l'agence Les Baladins de Caen. "L'hiver, les gens préfèrent partir au chaud. Nous vendons beaucoup de billets pour les Canaries, Cuba ainsi que les Antilles. En été, ce sont les îles qui marchent très fort. Les Baléares, la Sardaigne et la Corse font un carton".

Pour Hélène de l'agence l'Arche des voyages, située place Maréchal-Foch à Caen, le pays qui s'arrache, c'est la Thaïlande. "Au niveau du rapport entre le prix et le dépaysement, il n'y a pas mieux. C'est très exotique et une fois sur place, le coût de la vie est minime".

Un autre critère est également à prendre en compte: la proximité géographique. "Évidemment, que tous les vols au départ de Deauville marchent très bien. C'est un peu plus difficile de vendre quelque chose au départ de Nantes ou de Paris, car le voyage a un coût supplémentaire."

Les voyages au Maghreb en baisse

Enfin, une dernière tendance se dégage: il y a de moins en moins de départs en vacances dans le Maghreb. "Avec les récents événements, les gens ont un peu plus peur d'aller dans les pays d'Afrique du Nord, ils hésitent. Mais ce n'est pas spécifique à Caen, on observe cela au niveau national."



