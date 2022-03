sports : Foot, ligue 1, match reporté pour cause de tempête entre Le Mans et Bordeaux... Ligue 2, Caen Strasbourg 0-0, Caen reste en tête, Laval Dijon 2 partout.....CFA 2, Alençon fait un nul 2 partou

Football

Ligue 1?26ème journée,? Le Mans n?a pas joué face à Bordeaux? Le préfet de la Sarthe a repoussé la rencontre pour cause d?avis de tempête?.



Ligue 2 ?.Caen à fait un nul face à strabourg? 0 partout, mais reste en tête après le faux pas de Brest qui s?est incliné 3 à1 à Sedan? Les Bas Normands, restent 1er, avec 2 points d?avance?.



Laval remonte à la 5ème place, après un nul 0 partout face à Dijon



Cfa2?. Un nul 2 partout entre Alençon et Lorient .... Alençon est 4ème à 3 points du 3ème....



DH

Flers fait un nul 1 partout face à Granville

Argentan s?incline 4 à 1 à Pointe Hague

Alençon est battu 2 à 1 par Deauville....

Au classement... Flers est second... Argentan est 13ème, Alençon est en bas de tableau



Rugby

Fédérale 2

Série gagnante terminée.... Suresnes ç battu l?aigle 23 à 12....



Basket

ProA

Le Mans s?est incliné 67 à 75 face à Paris Levallois.... les sarthois restent leader.... mais à un point devant le poursuivant cholet ....

