basket. Le CBC en quête de régularité

Facile vainqueur du Centre Fédéral mardi 8 novembre (86-54), le Caen Basket Calvados n'a pas réussi à confirmer son regain de forme quatre jours plus tard à Gries. Chez cette formation de bas de tableau, promue en Nationale 1, Caen n'a jamais vu le jour. Sur le plan athlétique notamment. Les Cébécistes, troisièmes du classement avant leur déplacement, se sont inclinés 85-70 dans le Bas-Rhin. "On n'a pas été en mesure de gagner ce match, reconnaît Hervé Coudray. On n'a pas su répondre à l'impact physique de l'adversaire."

Un choc pour rebondir?

Caen a touché le fond sur le plan offensif dans le deuxième quart (38-27, 20'). Le grand nombre de fautes commises rapidement par les intérieurs Jonusas et Diarra, ont privé l'équipe caennaise d'atouts précieux dans ce secteur de jeu. Les deux meneurs sont eux restés bloqués à zéro point. Caen va donc devoir se remettre dans le sens de la marche lors de la réception de GET Vosges, septième du classement. "C'est une équipe qui débarque chez nous en pleine confiance, après avoir notamment battu le leader qui était invaincu après dix journées", souligne le coach caennais. Un choc pour rebondir?

Agenda. CBC-GET Vosges, ven. 18 nov. (20h) au Palais des sports.

