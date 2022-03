Caen. Basket (N1 M). Le Caen BC signe sa 13e victoire d'affilée ! 

Tout va bien pour Hervé Coudray et ses hommes du Caen Basket Calvados. Après avoir cédé dans le premier quart-temps (17-19), les Normand ont parfaitement su se ressaisir pour aller chercher un 13e succès d'affilée. Cette victoire les conforte un peu plus au sommet du classement de Nationale 1, avant que Quimper, actuel dauphin, ne défie Andrézieux ce samedi soir. Avant ce match, deux victoires séparent Normands et Bretons sur le classement.

Sérénité évidente

Le jeu produit par les Normands face à Gries a témoigné d'une sérénité évidente. Bien que tenu en échec dans les dix premières minutes, les Caennais n'ont pas vacillé. Le meneur de jeu du CBC, Thomas Cornely en atteste : "Nous sommes très confiant dans notre basket en cette deuxième partie de saison".

Les Caennais se voient proposer un déplacement délicat sur le parquet du GET Vosges à Epinal, vendredi 17 mars.