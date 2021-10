Pourquoi le prix du billet d'avion est-il autant soumis à des aléas souvent peu compréhensibles, au-delà de la vérité acquise que, plus on réserve en avance, moins cher est le prix à payer.

"Il y a une règle très simple, plus l'on réserve tôt, plus le tarif est bas. L'idée selon laquelle les dernières places sont bradées est totalement fausse" d'après Marilyne Haize-Haron, directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet. "Sur certaine destinations il est nécessaire de réserver six mois, voire un an à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs". Marilyne Haize-Haron est formelle. La directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet a également précisé que "les gammes tarifaires étaient constantes et aucune augmentation significative n'a été observée".

La fluctuation du prix due à des facteurs extérieurs

Une gamme que la multiplicité de la concurrence n'a pas influé. Selon la directrice, les deux facteurs pouvant hausser le prix du billet sont extérieurs à l'aéroport : il s'agit du prix du carburant et les éventuelles hausses des taxes d'aéroport. Ces dernières participent à l'entretien des aéroports, la sécurité des pistes de décollage et d'atterrissage, la prévention pour l'environnement… C'est donc en partie le voyageur qui finance l'aéroport qui l'accueille.

En ce qui concerne le prix du carburant, lorsque le prix du baril s'envole, les compagnies aériennes peuvent mettre en place une "surcharge carburant". Il s'agit d'un ajustement du prix du billet proportionnel à la hausse du prix du baril.

