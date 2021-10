Rouen. Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen doivent se ressaisir à Epinal

Après une défaite concédée sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Ducs d'Angers (3-1) lors de la dernière journée, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) prennent le chemin d'Epinal (Vosges) pour le compte de la 19e journée de Saxoprint Ligue Magnus, mardi 15 novembre 2016.

Retrouver la victoire

Toujours 3ème au classement, les Rouennais n'ont plus vraiment le droit à l'erreur en haut d'un classement dominé par Bordeaux et Lyon a respectivement six points et trois points devant les Dragons.

Du côté d'Epinal, le classement est moins bon puisque les Spinaliens occupent actuellement la 9ème place mais restent sur une victoire sur la glace de Nice (4-3) lors de la dernière journée.

Les joueurs de Fabrice Lhenry devront faire aussi bien que lors du premier match sur l'Ile Lacroix lorsqu'ils avaient remporté la rencontre (3-0). C'était le 7 octobre 2016 pour le compte de la 9e journée.

