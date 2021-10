Plus de 200 secouristes de la sécurité civile de Nogent le Rotrou (28) en Vendée et Charente Maritime après la tempête du week-end

217 sapeurs sauveteurs de la sécurité civile de Nogent le Rotrou déployés en Charente Maritime et en Vendée, durement touchés par la tempête de ce week-end... Leur mission : la recherche et le sauvetage des sinistrés, et le rétablissement des infrastructures brisées par les vents et la mer.... La tempête a fait selon un dernier bilan, au moins 51 morts et 8 disparus, principalement des habitants surpris dans leur sommeil par l'irruption de la mer dans leurs maisons.... Les communes des départements de Charente-Maritime, de Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne, sont placées en état de catastrophe naturelle à compter d'aujourd'hui.

