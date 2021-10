gastronomie. 6e Fête de la Coquille et de la Gastronomie à Ouistreham

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016, Ouistreham (Calvados) accueille la 6e édition de la Fête de la Coquille et de la Gastronomie : un rendez-vous de gourmets et de gourmands.