Il s'agit de Jean-Marc Julienne, 1er adjoint en charge des Affaires Scolaires et de la Vie Associative, Marie Mathilde Lezan, 2ème adjointe en charge de l'Éducation Sportive, des Sports et de la Jeunesse, Gilles Ménard, 5ème adjoint en charge des Finances et des Budgets et de deux conseillers municipaux, Antonina Julienne, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et à l'Événementiel et David Letort, conseiller municipal.

Pas dans l'opposition

"Nous avons fait part à Madame le Maire de notre décision de quitter le groupe de la majorité, sans pour autant intégrer un groupe de l'opposition", expliquent les élus dans leur communiqué. Les trois adjoints expliquent notamment qu'ils "solliciteront l'avis de Monsieur le Préfet pour acceptation".

Ils restent au conseil communautaire

Et de poursuivre: "Nous continuerons d'occuper les fonctions et délégations qui sont les nôtres au sein du conseil communautaire. Parce que nous avons été élus par les Granvillais, nous continuerons de défendre les intérêts de notre territoire".

Il y a plusieurs semaines, ces mêmes élus avaient indiqué rencontrer "des problèmes de méthode" avec le maire de Granville, Dominique Baudry.

