Tourisme dans l' Orne : les professionnels consultés avant un nouveau schéma départemental du tourisme

Le comité départemental du tourisme de l?Orne lance une large consultation auprès de tous les professionnels du tourisme de ce département, avant de préparer un nouveau schéma de développement touristique ornais ? avec la prochaine ouverture de l?autoroute A88, mais aussi d?une « voie verte » entre Alençon et le Perche....450.000 visiteurs se connectent tous les ans sur le site Internet d?Orne Tourisme, 200.000 brochures « papier » sont distribuées chaque année, et les seules retombées économiques générées par la commercialisation des courts séjours, des gîtes et des chambres d?hôte dans l?Orne, est évalué à 300 millions d?euros chaque année?

