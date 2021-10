Musique : Vianney dévoile son nouveau clip "Je m'en vais"

Vianney, l'une des révélations du Tendance Live de juin 2014 produit par Tendance Ouest vient de dévoiler un nouveau clip "Je m'en vais", extrait de son prochain album à paraître le 25 novembre 2016.

Un parcours hors cadre

Quel chemin parcouru pour celui que Tendance Ouest a reçu à trois reprises sur les scènes du Tendance Live en 2014 et 2015. C'est un beau chemin. Celui d'un jeune homme sensible, musicien, exigeant et intelligent, qui navigue loin des paillettes du star-system, tout en connaissant parfaitement ses codes.

Un grand merci à @tendanceouest pour cette belle soirée dans la Monaco du Nord! Et bravo à votre fabuleuse équipe si sympathique :) !!! — Vianney (@VianneyMusique) 21 juin 2014

Sans jamais trahir ce qu'il est, Vianney est allé vite, très vite. En 2016, la veille de ses 25 ans, il reçoit le trophée d'Artiste interprète de l'année aux Victoires de la musique et son premier album "Idées blanches" est certifié disque d'or.

Un parcours hors cadre pour celui qui a passé trois ans au lycée militaire de Saint-Cyr, trois ans à l'ESG Management School de Paris, puis sort diplômé en 2014 de l'École supérieure des arts et techniques de la mode.

Nouveau clip "Je m'en vais"

Vianney sera en concert à Caen dans le cadre d'une nouvelle tournée le 3 mars 2017.