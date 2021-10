À Lion-sur-Mer, au nord de Caen (Calvados), des riverains se plaignent régulièrement du comportement d'un chien. L'imposant animal aboie avec agressivité à chaque passage devant sa cour. Il lui arrive aussi parfois de divaguer dans la rue. Ce qui ne semble ni émouvoir ni concerner la propriétaire.

Le chien mord une passante

Le jeudi 14 janvier 2016, une femme déclare avoir été victime d'une morsure: le chien aurait passé la tête par le trou d'un grillage à son passage. Un témoin ayant assisté à la scène contestera que l'animal l'ait mordue. Cependant, un certificat médical fera état d'une plaie et d'un hématome.

Accompagné d'un chien d'attaque

Elle relate l'incident à son compagnon, un homme de 33 ans. Celui-ci se précipite alors chez la propriétaire, armé d'un bâton et accompagné de son chien d'attaque, tenu en laisse. Pour attirer son attention, il lance des cailloux dans sa fenêtre et menace: "Vas-y, sors ton chien! Je vais le buter et toi avec!"

Pour cela, jeudi 3 novembre 2016, le trentenaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il n'en démord pas: ni jet de cailloux, ni bâton, ni menaces. Son casier judiciaire présente pourtant différentes mentions: violence avec arme, conduite alcoolisée et détention de chien d'attaque non stérilisé.

Tous les habitants du quartier craignent ce chien

À l'audience, l'avocat du prévenu plaide: "Tous les habitants du quartier craignent ce chien et la propriétaire n'en a rien à faire. Le prévenu possède peut-être un chien dangereux, mais lui, il le gère. Pour revenir à la plaignante, elle ne semble pas avoir subi de choc émotionnel."

Le procureur requiert quatre mois de prison. La justice relaxe finalement l'individu. Il écope en revanche de 300 euros d'amende pour refus de se soumettre aux relevés signalétiques. Le même homme avait en effet refuser, en tant que conducteur, un dépistage d'alcool et de stupéfiants le vendredi 22 juillet 2016 à Ouistreham.

