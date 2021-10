Elections régionales : meeting de Bertrand Delanoë pour le PS à Alençon ... de Gérard Larcher pour l' UMP à Vire ce soir

Les élections régionales.... la campagne pour le second tour se poursuit et s?intensifie pour appeler les abstentionnistes de prendre le chemin des bureaux de vote dimanche...

- ce soir : meeting de Bertrand Delanoë, en soutien au socialiste Laurent Beauvais, à la halle aux toiles d?Alençon.

- ce soir également, mais à l?hippodrome de Vire, le président du Sénat Gérard Larcher, vient soutenir la liste UMP de Jean-François Legrand, mais sans François Fillon... le déplacement du 1er ministre à Vire a été annulé hier soir.....

?et pour cette réunion UMP de Vire, le parti présidentiel veut absolument faire le plein: des bus partiront d?Alençon, Sées et Argentan.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire