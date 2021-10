L'Aigle. Alerte cambriolage: les gendarmes de l'Orne appellent à la prudence

L'Aigle, Argentan, Donfront-en-Poiraie, Gacé et Bellem: c'est la liste noire des communes les plus touchées par des cambriolages depuis quelques jours. La gendarmerie de l'Orne lance une alerte ce vendredi 4 novembre, via Facebook, pour que chacun prenne les mesures de sécurité nécessaires. Première mesure: sécuriser les issues de son logement.

Modus Operandi

Les malfrats agissent de jour, souvent l'après-midi lorsque les propriétaires sont absents. "En règle générale, les effractions sont commises sur une fenêtre à l'aide d'un tournevis." expliquent les gendarmes ornais. Les voleurs visent en particulier les bijoux et l'argent.

Si vous remarquez une personne ou un véhicule suspect, n'hésitez pas à appeler le 17.

