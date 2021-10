Cherbourg. Cinéma : décès de Marc Michel, marié à Catherine Deneuve dans les Parapluies de Cherbourg

Il avait passé la bague au doigt de Catherine Deneuve, dans la basilique Sainte-Trinité... pour de faux. L'acteur suisse Marc Michel, qui a interprété le rôle de Roland Cassard dans Les Parapluies de Cherbourg, est mort jeudi 3 novembre 2016 à l'âge de 83 ans. Il habitait dans l'Eure-et-Loir et était atteint d'une longue maladie.

Mari par dépit

Dans ce film entièrement chanté, tourné dans le port du Cotentin, il campait le mari de Geneviève, épousé par dépit par la jeune femme. Durant sa carrière, il aura tourné dans une trentaine de films, dont le chef d'oeuvre de Jacques Demy, palme d'or au festival de Cannes en 1964.

Plus récemment, il est apparu dans de nombreux téléfilms et plusieurs séries TV à succès dont "La Crim", "Julien Fontanes, Magistrat" et "Les Cinq dernières minutes".

