Europa League: United et Mourinho chutent contre Fenerbahçe, Pogba se blesse

Les Red Devils, déjà en difficulté en championnat avec quatre matches sans victoire, occupent la 3e place du groupe A à un point du duo de tête composé de Feyenoord et Fenerbahçe (7 pts).

Sous pression avec la piteuse 8e place de ManU en Premier League et une suspension d'un match pour "mauvais comportements", Mourinho n'avait pas besoin de cette défaite en C3 qui le plonge un peu plus dans la tourmente.

Et le score aurait pu être plus lourd sans plusieurs parades effectuées par de De Gea alors que les joueurs de Fenerbahçe lançaient assaut sur assaut sur son but.

Pogba, aligné au coup d'envoi d'un milieu à trois a été remplacé à la 30e minute. Il a quitté la pelouse en boitant quelques minutes après avoir été victime d'une faute du Brésilien Souza.

Après avoir reçu le premiers soins sur la pelouse, Pogba a repris le match mais se déplaçait en boitillant, se tenant la jambe gauche, avant de s'asseoir près de la ligne médiane et de faire savoir à son banc qu'il ne pouvait pas continuer.

Une mauvaise nouvelle pour son club mais également pour l'équipe de France, juste avant la réception de la Suède, le 11 novembre au Stade de France en qualifications du Mondial-2018.

Retourné de Moussa Sow

Sa sortie sur blessure a assombri davantage une soirée qui avait déjà mal commencé pour les Mancuniens qui ont concédé l'ouverture du score dès la 2e minute d'un somptueux retourné acrobatique de l'ancien Lillois Moussa Sow. L'ancien Red Devil Robin Van Persie, laissé sur le banc, a dû apprécier le geste.

Pogba a été remplacé par Zlatan Ibrahmovic. Wayne Rooney, a reculé d'un cran pour laissé la pointe au Suédois qui a eu quelques explications musclées avec un autre ancien Lillois, le défenseur central danois Simon Kjaer.

A la mi-temps c'est un autre Français, Morgan Schneiderlin qui a été remplacé, par Juan Mata. Quant à Anthony Martial, absent de la dernière liste de Didier Deschamps mais qui a disputé l'intégralité de la rencontre, il a été trop brouillon sur son aile gauche pour apporter le danger.

C'est justement Ibrahimovic, revenu défendre sur une contre attaque turque, qui a commis, à l'entrée de la surface de United, la faute qui a permis aux Turcs d'aggraver le score. Le Néerlandais Jeremain Lens s'est chargé du coup-franc, plaçant au-dessus du mur rouge une frappe limpide que de Gea n'a pu qu'accompagner du regard (2-0, 59e).

Le Nigérian Emmanuel Emineke, entré à la 68e, aurait pu définitivement mettre les siens à l'abri sans deux arrêts décisifs de De Gea (69e, 74e).

Rooney, jusque-là très discret, a donné une lueur d'espoir à United en réduisant le score d'une puissante frappe de l'extérieure de la surface (89e). Mais c'était trop peu, trop tard.

