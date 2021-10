Rouen. Normandie : malgré deux pneus crevés, il fuit les policiers sur plus de trois kilomètres

Il est un peu plus de minuit ce jeudi 3 novembre 2016. La police multiplie les contrôles d'alcoolémie place Cauchoise, à Rouen (Seine-Maritime), quand un véhicule refuse de s'arrêter et fonce sur un policier, qui doit s'écarter pour l'éviter de justesse.

Deux pneus crevés

Un deuxième policier jette sous le véhicule un "stop stick", un dispositif semblable à une herse de clous et qui permet de faire crever les pneus d'un véhicule en fuite. Les pneus avant et arrière côté gauche crèvent, mais l'automobiliste parvient tout de même à fuir.

Il perd le contrôle de son véhicule

Il grille plusieurs feux rouges, rue Jean Lecanuet, puis rue Saint-Vivien, rue Saint-Hilaire avant d'emprunter la route de Darnétal. Les policiers le rattrapent, un véhicule passe devant, et le fuyard le percute à deux reprises. Il faut attendre plus de trois kilomètres de poursuite pour que le suspect, perde le contrôle de son véhicule et percute une voiture stationnée. Il doit alors s'arrêter.

Ivre et sous l'emprise de stupéfiants

Les forces de l'ordre l'interpellent. L'homme de 31 ans, sans-abri, est ivre (0,86g d'alcool dans le sang), n'a plus de permis de conduire, est sous l'emprise de stupéfiants. Ce n'est pas non plus son véhicule. Il a été placé en garde à vue.

A LIRE AUSSI.

Près de Rouen : ivre, il provoque un accident et prend la fuite, avant de s'en prendre aux policiers

Ivre, elle provoque un accident près de Rouen et s'en prend aux policiers

Près de Rouen : ivre, il provoque un accident avant de mépriser les policiers