Grand-Quevilly. En Normandie, la course-poursuite se termine mal pour l'automobiliste ivre et sans permis

Voilà une course-poursuite qui se termine mal pour le suspect. Jeudi 3 novembre 2016, vers 3h15 du matin, la police patrouille à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), quand elle voit un véhicule griller un feu rouge et poursuivre sa route à vive allure. Les forces de l'ordre veulent le contrôler mais l'automobiliste ne s'arrête pas.

La fuite se termine par un accident

Une course-poursuite commence. Les policiers mettent leur gyrophare. Le fuyard emprunte le pont Flaubert avant de s'engager sur l'A150. Les travaux l'obligent à ralentir et à emprunter la seule voie de circulation encore opérationnelle. Mais il finit par perdre le contrôle de son véhicule et termine sa course sur une bande d'arrêt d'urgence à hauteur de La Vaupalière. La violence du choc fait se déclencher l'airbag. Deux vitres du véhicule sont également brisées.

Ivre et sans permis

L'automobiliste est interpellé. Agé de 30 ans, il habite à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Ivre, il n'a pas le permis de conduire et le véhicule qu'il conduit n'est pas le sien. Il a plusieurs blessures au visage mais qui n'ont pas été provoquées par l'accident. Les pompiers l'ont conduit au CHU de Rouen pour leur faire soigner avant que l'enquête ne se poursuive.

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : il fuit les policiers et se cache dans une ferme

Près de Rouen, il roule en BMW volée et fuit les policiers