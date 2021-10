Caen. Un jeu de société pour tester ses connaissances sur Caen et sa métropole

"Qu'est-ce qui est arrivé à Mondeville en 1855: le chemin de fer, l'électricité ou Line Renaud?" "Pendant que Guillaume le Conquérant se battait en Angleterre, son épouse faisait "tapisserie ". Au fait, quel était son prénom?". Voilà un aperçu des 600 questions à retrouver dans "le jeu du Pays de Caen".

Grégory Bordier, est à l'origine de la conception du jeu. "Je me suis rendu compte d'une chose. Parfois, on connaît des informations sur des endroits lointains, à 600 ou 700 kilomètres, sans forcément connaître la région ou la ville que nous habitons."

"Un complément touristique"

L'idée première du jeu c'est de faire découvrir aux gens qui habitent leur territoire, leur commune d'une manière ludique, conviviale, familiale. "Cela vient en complément d'une brochure touristique ou d'un livre d'histoire", ajoute Grégory Bordier.

Dans ce jeu de société l'objectif est de faire le tour de l'agglomération caennaise en répondant à des questions et énigmes sur des thématiques diverses: l'Histoire ou la géographie, le patrimoine, les traditions locales, l'actualité ou les personnages célèbres qui ont marqué le Pays de Caen (Calvados). "Nous avons glané énormément d'informations dans les livres, explique Grégory. Puis, nous sommes allés sur le terrain afin d'être au contact de la population locale. Et nous avons écouté leurs remarques!"

"Ce qui plaît aux gens, c'est que l'on fait appel aux connaissances de leur territoire"

Une centaine de communes en périphérie de Caen sont présentes dans le jeu. "C'est le premier jeu de l'histoire où si on habite Boulon, par exemple, on peut partir de Boulon. Chacun part de chez soi. On se promène de commune en commune. Ce qui plaît aux gens, c'est que l'on fait appel aux connaissances de leur territoire."

La conception du jeu aura duré six mois. Il est aujourd'hui édité à 2000 exemplaires. Et il s'adresse à toute la famille! "Il y a aussi des questions pour les enfants ainsi que des charades, des devinettes… L'objectif c'est de pouvoir jouer à tout âge."

Le jeu est commercialisé au prix de 34,90 euros. Les points de vente du jeu sont disponibles sur : http://www.lejeudupaysdecaen.com/index.html

