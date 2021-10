engage. Théâtre : une compagnie Iranienne à l'affiche à Ifs (Calvados)

"Count to one", c'est un théâtre d'argile manipulée où la matière prend pour objet la déclaration de guerre à la guerre. La compagnie Yase Tamam, venue d'Iran, met en scène 4 soldats-artistes : on compte ainsi un musicien multi-instrumentiste et trois modeleurs de marionnettes de terre. Ils laissent libre cours à leurs talents et font surgir des histoires d'un temps passé. Une invitation humaine, à la fois sonore et visuelle.

Pratique. Le mardi 8 novembre à l'Espace Jean Vilar, à 19h30. Durée du spectacle : 1h. Tarifs : à partir de 8 €. Tél. 02 31 82 69 69.

