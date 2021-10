Caen. Football, Ligue 1. Le Stade Malherbe Caen doit sortir de sa convalescence

Peu de monde aurait misé en début de saison 2015/2016 sur une septième place du Stade Malherbe Caen (Calvados) à l'issue de l'exercice. Et au coup d'envoi de l'épreuve actuelle en août 2016, il était tout aussi difficile de prévoir, à l'inverse, que le SMC allait se retrouver dans une position si peu confortable après onze journées. Déjà battus en coupe de la Ligue trois jours plutôt par Nancy (4-2), les Bleu et Rouge, relégables au coup d'envoi, ont de nouveau chuté samedi 29 octobre 2016. Cette fois dans le cadre du championnat.

Panne d'efficacité

"C'était un match à deux périodes", commentait Patrice Garande, le coach du SM Caen, après la rencontre. "Nancy a été efficace en première et nous n'avons pas su l'être en deuxième". Comment ne pas donner raison au technicien normand, puisque ses hommes ont copieusement dominé la deuxième mi-temps, sans trouver les filets adverses, alors que les Lorrains avaient su le faire à deux reprises dans les 45 premières minutes?

Équilibre rompu

Et comme le temps passe, l'inquiétude pointe plus que jamais le bout de son nez, surtout que le calendrier des Caennais ne s'annonce pas simple. Ils doivent recevoir Nice, leader incontesté depuis le début de la saison qui reste sur neuf victoires et deux matchs nuls, dimanche 6 novembre (15h), avant d'aller défier Marseille (Bouches-du-Rhône) au stade Vélodrome, dimanche 20 (17h).

Les Caennais, quel que soit le système de jeu employé pas Patrice Garande, doivent retrouver au plus vite un équilibre entre l'attaque et la défense. Ils possèdent la plus mauvaise différence de buts de Ligue 1, avec seulement 9 buts marqués pour 21 encaissés. Et pour Patrice Garande, le mal est clairement défini: "C'est un problème de confiance".

