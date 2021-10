Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Créteil

A Créteil (Val-de-Marne), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) et de Créteil se sont partagés les points du matchs nul. Score final 1-1 pour le compte de la 11e journée du championnat de National.

Ouverture du score francilienne

C'est Kanga qui inscrit le premier but des locaux à la 37e minute de jeu pour ce qui sera le premier but de la première mi-temps. Les joueurs de Manu Da Costa, pourtant dominateurs dans cette partie, ne lâcheront rien et parviendront comme souvent, à marquer en fin de rencontre pour rentrer en Normandie avec un point de plus au classement.

Toujours proche du podium

Un classement où les Rouges et Jaunes occupent toujours la 6e place à un point seulement de la 3e place.

Après le nul entre Dunkerque et Chambly et le succès de Châteauroux à Béziers, Quevilly Rouen repasse 6e à 1 point du 3e Chambly #QRM — USQRM_officiel (@USQRM_officiel) October 29, 2016

Prochain match de championnat vendredi 4 novembre sur la pelouse du stade Robert Diochon face à Avranches.

