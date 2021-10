Caen. Hockey sur glace : défaite 5-4 des Drakkars de Caen à La Roche-sur-Yon

5-4 à l'issue des prolongations. C'est le score de la rencontre de Division 1 de hockey sur glace qui opposait La Roche-sur-Yon (Vendée) aux Drakkars de Caen (Calvados). En début du match, les Caennais mènent le jeu, mais beaucoup de pénalités sont sifflées. C'est à ce moment-là que le Hogly est en supériorité numérique et marque 2 buts en première partie.

Les prolongations n'y font rien



Les Drakkars développent un jeu très précis et arrivent à marquer 4 buts en deuxième et troisième parties. Les buteurs sont Simontaival, Colotti et Buonincontri. Mais La Roche-sur-Yon parvient à égaliser et engendre les prolongations, avant de s'assurer la victoire par la suite.

Prochain match: Soirée spéciale Halloween lundi 31 octobre 2016: Drakkars de Caen (Calvados) - Diables rouges de Briançon (Hautes-Alpes), à Caen.

