Pas de transports scolaires dans l'Orne, demain mardi 12 janvier

la circulation des véhicules de transport à usages scolaires et périscolaires sera interdite sur toutes les routes du département de l?Orne, excepté à l?intérieur des Périmètres de Transports Urbains d?Alençon, Flers, Bagnoles-de-l?Orne et Argentan.



Les lignes régulières de voyageurs du réseau Cap Orne, utilisées également par des scolaires circuleront, à l?exception des lignes suivantes :



ligne 10 ? entre Pont-d?Ouilly et Athis de l?Orne



ligne 21 ? entre Carrouges et Alençon



ligne 30 ? Carrouges ? Argentan (en totalité)



ligne 50 ? entre Gacé et Ste-Gauburge



ligne 61 ? entre Moulins-La-Marche et L?Aigle



ligne 70 ? entre Mortagne-Au-Perche et Nogent-Le-Rotrou

