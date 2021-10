Le Ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll et la Secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage Clotilde Valter étaient jeudi soir 27 octobre 2016 à Saint Germain du Corbéis, près d'Alençon (Orne).

Une réunion de bilan de mandat

Stéphane Le Foll et Clotilde Valter ont participé devant deux cents militants à une réunion publique, initiée par le Parti Socialiste ornais, sur la situation politique.

Une sorte de "bilan de mandat", devant deux cents militants, à un peu plus de six mois des prochaines élections présidentielles et alors que François Hollande est au plus bas dans les sondages et dans les enquêtes de popularité.

Stéphane Le Foll l'admet, "tout ne va pas bien en France":

Saint-Germain-du-Corbéis. Deux Ministres à Alençon pour un débat sur la "situation politique"

Pour Clotilde Valter, il ne faut pas tout polariser sur le microcosme parisien, qui est loin des discours des Normands qu'elle entend lorsqu'elle rentre dans son pays d'Auge:

Saint-Germain-du-Corbéis. Deux Ministres à Alençon pour un débat sur la "situation politique"

