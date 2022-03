Les restrictions de transports scolaires dans la région.

Les transports scolaires sont interdits sur l?ensemble du département de l?Orne, ce jeudi matin, excepté à l?intérieur des Périmètres de Transports Urbains d?Alençon, Flers, Bagnoles-de-l?Orne et Argentan.

Les lignes régulières de voyageurs du réseau Cap'Orne, utilisées également par des scolaires circulent.



Annulation des transports scolaires maintenue dans la Manche.....



Dans le Calvados, reprise du trafic sur l?ensemble du réseau....



Dans la Sarthe, Les secteurs de La Ferté-Bernard, Saint-Cosme-en-Vairais, Marolles, Vibraye, Beaumont-sur-Sarthe, Mamers, Fresnay-sur-Sarthe, Connerré, Bouloire, Bessé-sur-Braye et Champagné seront partiellement desservis. Seuls les centres scolaires de Moulins-le-Carbonnel, Ancinnes et Bonnétable ne seront pas desservis.

Les autres secteurs seront assurés normalement.



En Mayenne, reprise partielle ... les ramassages scolaires ne seront pas assurés vers les écoles suivantes :

St Pierre des Nids - Désertines - St Mars sur la Futaie - Astillé - St Georges Buttavent - Châtillon sur Colmont - Ernée (cela ne concerne que les trajets des Ambulances Canto) - Chantrigné - Oisseau - Ste Gemmes - Mézangers - Villaines la Juhel (cela ne concerne que les trajets des Voyages Feurprier) - Juvigné - St Denis de Gastines - Larchamp - Montaudin - Couemes Vaucé - Neuilly le Vendin - St Calais - St Aignan de Couptrain - Ravigny - Champfrémont - Boulay - Le Ham - Loupfougères - Torcé-Viviers - Contest - Alexain - La Bigottière

Transport scolaire secondaire, certains services ne seront pas assurés vers :

- le collège de Landivy

- les collèges de Gorron

les transports seront modifiés vers les collèges de Villaines-la-Juhel sans desserte des communes de St Aubin du Désert, St Thomas de Courceriers, St Germain de Coulamer, St Mars du Désert, Crennes sur Fraubée, Villepail, Le Ham, Le Ribay, Hardanges, Izé. Quant aux autres communes, le point de prise en charge s?effectuera uniquement dans les bourgs

- les collèges et lycées de Mayenne desservis uniquement au départ des bourgs des communes de Placé, St Germain d?Anxure, Alexain, Fontaine Daniel, Contest, St Baudelle, St Fraimbault de Prières, Commer, La Bazoge-Montpinçon et Belgeard

- les collèges d?Ernée desservis uniquement au départ des bourgs de l?ensemble des communes concernées

- le collège de Pré en Pail desservis uniquement au départ des bourgs des communes de Neuilly le Vendin, St Cyr en Pail, Javron et St Pierre des Nids

- le collège d?Andouillé desservis uniquement au départ des bourgs de l?ensemble des communes concernées

- le collège de Lassay-les-Châteaux sans desserte des communes de Champéon, Thuboeuf, Rennes en Grenouille, Ste Marie du Bois, Brétignolles, Melleray-la-Vallée, Niort-la-Fontaine. Pour la commune de Montreuil, le point de prise en charge est transféré sur le parking de l?école.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire