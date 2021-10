Loisirland à l'Anova d'Alençon jusqu'au 2 Novembre 2016

Loisirsland, pour petits et grands, va éveiller vos envies et vos âmes d’enfants avec des structures gonflables, toboggans géants, parcours aventure, espace petite enfance, accro branche, féerie des jeux en bois, et bien d’autres surprises encore…



Sébastien Lepellerin, organisateur de LoisirLand, vous en dit davantage :







Ouvert du Mercredi 26 Octobre au Mercredi 2 Novembre 2016 inclus de 10 h à 19 hTARIFS : Moins de 3 ans: Gratuit / 3 à 18 ans : 8€ / Plus de 18 ans: 6€Toute entrée avant 11h : 5.50€- Parking gratuit- Espace couvert- Espace restauration + buvette + confiserie- Vestiaire- Espace nurserie- Espace détente- Sécurité (encadrement, surveillance, tapis de sortie, potelets, barrières…): 02.33.28.15.18Plus d'informations sur