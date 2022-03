Nicolas Sarkozy était dans le Perche jeudi. Le chef de l'Etat est venu présenter les voeux de la République au monde rural

Pour la seconde fois en moins de 6 mois, Nicolas Sarkozy était en visite officielle dans l?Orne, jeudi, à Mortagne au Perche....Accompagné des minsitres de l?agriculture, et de la ruralité, il est allé visiter une exploitation agricole, avant un discours de 40 minutes devant un millier d?invités au Carré du Perche....



Le chef de l?Etat, à, une nouvelle fois promis, qu?il ne laisserait pas tomber l?agriculture française, activité économique à part entière, dont le projet de modernisation avait été présenté la veille, en conseil des ministres....

Nicolas Sarkozy à insisté sur une meilleure répartition des marges, entre la production et la distibution.... le président à annoncé le lancement d?une mission sur la médecine libérale, pour éradiquer la désertification médicale.....



le pdt de la république, veut aussi simplifier le millefeuille administratif... il a défendu sa réforme des collectivités, annonçant la division par deux du nombre de conseillers territoriaux....réforme dont l?examen débute mardi prochain au Sénat .



le chef de l? Etat, qui était aussi en campagne, à deux mois des élections régionales, il a voulu remobiliser l?électorat Ump qui tentera de ravir la région au PS... évoquant ici et là, le nom de Jean François Legrand, tête de liste UMP aux élections régionales en Basse Normandie ......



Pendant ce temps là.... 75 manifestants de partis et mouvements de gauche manifestaient, place de la République, contre la politique du gouvernement de Nicolas Sarkozy....

